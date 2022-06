Macron sconfitto, Francia ingovernabile (Di lunedì 20 giugno 2022) È un’autentica Waterloo elettorale quella che ha travolto Emmanuel Macron alle elezioni parlamentari francesi. La coalizione del presidente, Ensemble, ha perso la maggioranza all’Assemblea nazionale, scendendo a 246 seggi: un crollo rispetto ai 347 precedentemente detenuti, che ha portato alla sconfitta elettorale e alle conseguenti dimissioni di vari ministri al potere. Avanzano clamorosamente invece Nupes di Jean-Luc Mélenchon (che ha conquistato 142 seggi) e il Rassemblement National di Marine Le Pen (che è salito a quota 89 seggi). Ben magro risultato invece per i Repubblicani, che hanno quasi dimezzato i loro seggi, fermandosi a 64. Per il presidente si profila adesso lo spettro dell’ingovernabilità, visto che, per ottenere la maggioranza assoluta, è necessario controllare almeno 289 seggi. COME Macron POTRA' GOVERNARE LA ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 giugno 2022) È un’autentica Waterloo elettorale quella che ha travolto Emmanuelalle elezioni parlamentari francesi. La coalizione del presidente, Ensemble, ha perso la maggioranza all’Assemblea nazionale, scendendo a 246 seggi: un crollo rispetto ai 347 precedentemente detenuti, che ha portato alla sconfitta elettorale e alle conseguenti dimissioni di vari ministri al potere. Avanzano clamorosamente invece Nupes di Jean-Luc Mélenchon (che ha conquistato 142 seggi) e il Rassemblement National di Marine Le Pen (che è salito a quota 89 seggi). Ben magro risultato invece per i Repubblicani, che hanno quasi dimezzato i loro seggi, fermandosi a 64. Per il presidente si profila adesso lo spettro dell’ingovernabilità, visto che, per ottenere la maggioranza assoluta, è necessario controllare almeno 289 seggi. COMEPOTRA' GOVERNARE LA ...

