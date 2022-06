Il Paradiso delle Signore 7, spoiler settembre: Vittorio Conti pronto ad innamorarsi (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Paradiso delle Signore si appesta a tornare nuovamente sul piccolo schermo, per dare il via alla settima edizione. Nel corso dei nuovi episodi, ci saranno importanti novità, legate alla vita sentimentale di Vittorio Conti. Il proprietario del grande magazzino dimenticherà in modo definitivo Marta, ed aprirà le porte del suo cuore ad un’altra giovane donna. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più al riguardo. Il Paradiso delle Signore 7, Vittorio Conti potrebbe nuovamente innamorarsi Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, in onda a partire dal mese di settembre, si preannunciano ricche di colpi di scena. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilsi appesta a tornare nuovamente sul piccolo schermo, per dare il via alla settima edizione. Nel corso dei nuovi episodi, ci saranno importanti novità, legate alla vita sentimentale di. Il proprietario del grande magazzino dimenticherà in modo definitivo Marta, ed aprirà le porte del suo cuore ad un’altra giovane donna. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più al riguardo. Il7,potrebbe nuovamenteLe nuove puntate de Il7, in onda a partire dal mese di, si preannunciano ricche di colpi di scena. ...

