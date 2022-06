(Di lunedì 20 giugno 2022) Gli acquisti sul mercato del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sono oscurati dalla mancanza di feeling del presidente con i, causata da unache non riesce ad arrivare al loro cuore. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Un terzo posto, con annesso sogno scudetto sgretolatosi definitivamente a un mese dalla fine del campionato, è strapazzato da un clima esasperato e dalla divisione che si percepisce tra il club, il suo legittimo proprietario e una (gran) parte di una tifoseria divenuta insofferente ad unache non riesce ad arrivare al cuore della gente, forse neppure ci prova”. Il Napoli ha già speso circa 40 milioni sul mercato, ha una squadra quasi completa, avrebbe bisogno di poco altro ancora “sicuramente della magia di un’atmosfera che è stata spazzata via con l’uso inappropriato della ...

Pubblicità

napolista : Il CorSport e la comunicazione di Adl: retorica e provocazione a prescindere allontanano i tifosi Il Napoli ha inv… - furioso_george : @MatteoSorrenti Diciamo anche: Alvino è coglione lecchino e questo da una vita; però anche il giornalista del… -

Corriere dello Sport

Sul. I club controllano le esternazioni dei tesserati come fossero un pericolo per la sicurezza ... Alessandro Barbano scrive delladel mondo del calcio in Italia. Qualcosa che ...Un errore di mancata. Insomma, Pairetto non ha aspettato la fine del check e Nasca non lo ha fermato. Quello commesso in Spezia - Lazio è, per Pinna, Pinna punta il dito sulla mancata ... Ambra Lombardo: la Professoressa di Tiki Taka si è sposata! Se Milan non se ne dovesse andare, a settembre firmerebbe un nuovo accordo con l'Inter a 5 milioni netti più bonus a stagione ...Il punto del Corriere dello Sport sulle principali trattative di mercato. [...] L’agente di Ionut Radu (25) si è presentato nella.