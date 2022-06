Il calcio è diventato noioso, prevedibile, pieno di inutili passaggetti. Per questo ha perso appeal (Di lunedì 20 giugno 2022) Le parole di Spalletti sul “calcio del futuro”, fatto di costruzione dal basso e portieri che giocano fuori dalla loro area di rigore, non suonano di certo rivoluzionarie. Da anni, oramai, il calcio è soprattutto questa roba qui. Fa benissimo Massimiliano Gallo a ricordare che un lancio lungo non è reato e che la Champions League è stata sollevata da un allenatore che alla logica del tiki taka non si è mai piegato, ma è innegabile che il vento soffi esattamente nella direzione indicata da Spalletti. È una direzione, però, che non mi piace e che, soprattutto, sembra non piacere al pubblico, visto il calo di spettatori e di fatturato che, dove più dove meno, sembra essere oramai la costante di quello che una volta era lo sport più bello e popolare del mondo. Fifa e Uefa studiano e provano continuamente nuove formule, nuove competizioni e nuove regole; le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) Le parole di Spalletti sul “del futuro”, fatto di costruzione dal basso e portieri che giocano fuori dalla loro area di rigore, non suonano di certo rivoluzionarie. Da anni, oramai, ilè soprattutto questa roba qui. Fa benissimo Massimiliano Gallo a ricordare che un lancio lungo non è reato e che la Champions League è stata sollevata da un allenatore che alla logica del tiki taka non si è mai piegato, ma è innegabile che il vento soffi esattamente nella direzione indicata da Spalletti. È una direzione, però, che non mi piace e che, soprattutto, sembra non piacere al pubblico, visto il calo di spettatori e di fatturato che, dove più dove meno, sembra essere oramai la costante di quello che una volta era lo sport più bello e popolare del mondo. Fifa e Uefa studiano e provano continuamente nuove formule, nuove competizioni e nuove regole; le ...

napolista : Il calcio è diventato noioso, prevedibile, pieno di inutili passaggetti. Per questo ha perso appeal Sono scomparsi… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ???? Esattamente 25 anni fa, per 48 miliardi di lire, l'Inter portava in Italia non un giocatore qualsiasi, ma il nuovo feno… - ZCazoo : RT @InterHubOff: ???? Esattamente 25 anni fa, per 48 miliardi di lire, l'Inter portava in Italia non un giocatore qualsiasi, ma il nuovo feno… - AnissemXem : RT @InterHubOff: ???? Esattamente 25 anni fa, per 48 miliardi di lire, l'Inter portava in Italia non un giocatore qualsiasi, ma il nuovo feno… - AlfieriGianluca : RT @InterHubOff: ???? Esattamente 25 anni fa, per 48 miliardi di lire, l'Inter portava in Italia non un giocatore qualsiasi, ma il nuovo feno… -