I treni di Kaliningrad hanno tutta una storia (Di lunedì 20 giugno 2022) La Lituania ha vietato l'ingresso di merci sotto sanzioni nell'exclave russa: è l'ultima fase di un rapporto complicato, che si vede nelle stazioni Leggi su ilpost (Di lunedì 20 giugno 2022) La Lituania ha vietato l'ingresso di merci sotto sanzioni nell'exclave russa: è l'ultima fase di un rapporto complicato, che si vede nelle stazioni

Pubblicità

repubblica : Blocco di Kaliningrad, alta tensione: la Lituania ferma i treni diretti all'enclave russa. Assalto ai supermercati.… - ilpost : I treni di Kaliningrad hanno tutta una storia - Tamuna610 : RT @ritafrediani: L'Ucraina non può entrare nella Nato perché la Russia si sente minacciata, ma lei può avere testate nucleari ai confini c… - LuigiF97101292 : RT @IlPrimatoN: Si torna a parlare di #Kaliningrad, già prussiana Königsberg, exclave russa incastonata tra Polonia e Lituania. E non è una… - ritafrediani : L'Ucraina non può entrare nella Nato perché la Russia si sente minacciata, ma lei può avere testate nucleari ai con… -