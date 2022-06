Francia, schiaffo a Macron: non ha più la maggioranza (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo la rielezione nelle presidenziali di qualche settimana fa è arrivata la doccia fredda per Emmanuel Macron, che perde la maggioranza parlamentare nelle elezioni legislative. Il partito «Ensemble» che sostiene il presidente francese si è fermato a 245 seggi, ben al di sotto della maggioranza assoluta (289), seguito da Nupes (Il cartello delle sinistre guidato da Jean-Luc Melenchon) con 135 seggi e Rassemblement National di Marine Le Pen, che ha messo a segno una svolta storica con 89 seggi. Gli ex gollisti di Les Republicains conquistano 61 seggi e il suo alleato UDI tre, contro i cento della precedente legislatura. Il tasso di astensione ha raggiunto il 53,77%, secondo il ministero dell’Interno. Governo rebus Il risultato rende una sorta di rebus governare un paese importante come la Francia. “Una situazione senza ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo la rielezione nelle presidenziali di qualche settimana fa è arrivata la doccia fredda per Emmanuel, che perde laparlamentare nelle elezioni legislative. Il partito «Ensemble» che sostiene il presidente francese si è fermato a 245 seggi, ben al di sotto dellaassoluta (289), seguito da Nupes (Il cartello delle sinistre guidato da Jean-Luc Melenchon) con 135 seggi e Rassemblement National di Marine Le Pen, che ha messo a segno una svolta storica con 89 seggi. Gli ex gollisti di Les Republicains conquistano 61 seggi e il suo alleato UDI tre, contro i cento della precedente legislatura. Il tasso di astensione ha raggiunto il 53,77%, secondo il ministero dell’Interno. Governo rebus Il risultato rende una sorta di rebus governare un paese importante come la. “Una situazione senza ...

Pubblicità

qui_finanza : Francia, schiaffo a Macron: non ha più la maggioranza - tempibui : RT @SBidimedia: 'Ingovernabile' per le Parisien 'Alla prova da una Francia ingovernabile' rincara Le Figaro 'Un'astensione strutturale' Le… - Ordavelliss : RT @SBidimedia: 'Ingovernabile' per le Parisien 'Alla prova da una Francia ingovernabile' rincara Le Figaro 'Un'astensione strutturale' Le… - alex_chicchi : RT @SBidimedia: 'Ingovernabile' per le Parisien 'Alla prova da una Francia ingovernabile' rincara Le Figaro 'Un'astensione strutturale' Le… - SBidimedia : 'Ingovernabile' per le Parisien 'Alla prova da una Francia ingovernabile' rincara Le Figaro 'Un'astensione struttur… -