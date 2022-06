F1: Leclerc ricorda padre morto 5 anni fa'fatto di tutto per me' (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel giorno che segna i cinque anni dalla morte di suo padre Hervé, Charles Leclerc lo ricorda con un toccante messaggio su twitter ed una stupenda foto di famiglia allegata: "Mio padre ha fatto di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel giorno che segna i cinquedalla morte di suoHervé, Charleslocon un toccante messaggio su twitter ed una stupenda foto di famiglia allegata: "Miohadi ...

Pubblicità

CatelliRossella : F1: Leclerc ricorda padre morto 5 anni fa'fatto di tutto per me' - F1 - ANSA - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | Cinque anni fa la scomparsa del padre dell'attuale pilota della Ferrari, che ha voluto ricordarlo con un messaggi… - flamanc24 : RT @sportface2016: #Leclerc ricorda il padre a cinque anni dalla morte: 'Ha fatto di tutto per me' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Leclerc ricorda il padre morto 5 anni fa: 'Ha fatto di tutto per me' - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Leclerc ricorda il padre morto 5 anni fa: 'Ha fatto di tutto per me' -