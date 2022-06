F1, Lando Norris: “Non avevamo il ritmo per sorpassare i nostri rivali” (Di lunedì 20 giugno 2022) Lando Norris esprime il proprio commento al termine del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale F1 2022. L’alfiere della McLaren non ha brillato nel tracciato di Montreal, pista che torna nel calendario della massima formula dopo due anni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il britannico ha lottato a lungo con la propria monoposto. Dei problemi al sabato hanno compromesso il week-end nordamericano, una trasferta negativa dopo quanto visto nelle ultime settimane tra Barcellona, Monaco, Baku e Montreal. Il #4 del gruppo ha dichiarato ai media ai microfoni della formazione: “Siamo stati sfortunati in molte situazioni, non avevamo il ritmo per correre e sorpassare i nostri rivali. È stato molto difficile sorpassare in generale e ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022)esprime il proprio commento al termine del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale F1 2022. L’alfiere della McLaren non ha brillato nel tracciato di Montreal, pista che torna nel calendario della massima formula dopo due anni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il britannico ha lottato a lungo con la propria monoposto. Dei problemi al sabato hanno compromesso il week-end nordamericano, una trasferta negativa dopo quanto visto nelle ultime settimane tra Barcellona, Monaco, Baku e Montreal. Il #4 del gruppo ha dichiarato ai media ai microfoni della formazione: “Siamo stati sfortunati in molte situazioni, nonilper correre e. È stato molto difficilein generale e ...

Pubblicità

DR3CL16 : RT @MicheleMassa20: Lando Norris ha indicato a Daniel quanti punti ha fatto in questa gara - muffvns : RT @MicheleMassa20: Lando Norris ha indicato a Daniel quanti punti ha fatto in questa gara - MicheleMassa20 : Lando Norris ha indicato a Daniel quanti punti ha fatto in questa gara - frankysteers : Dopo Lando Norris mini Valentino Rossi Premio Maldonado a Tsunoda perché 'personalità frizzante' Solo analisi psico… - Teux_3 : RT @francescosegato: Carolaina: 'Prendetela con le pinze, ma Lando Norris per noi giovani è il Valentino Rossi della F1' Poi uno non deve… -