Essere mamma: le frasi più belle e toccanti sulla maternità (Di lunedì 20 giugno 2022) Quando nasce un bimbo, nasce anche una mamma: è un’esperienza fantastica e difficilissima, un’avventura che ti cambia completamente la vita. Nel momento stesso in cui su quel test compare una seconda linea, ti vedi già a cullare il tuo piccino. E quando finalmente viene alla luce, dopo nove lunghi mesi di nausee, caviglie gonfie e tanti calci nel pancione, guardando nei suoi occhioni profondi puoi perderti in un amore senza fine. Diventare madre è però anche sconvolgente, è come avere per sempre un pezzettino di te ormai in giro per il mondo. Insomma, spiegare a parole cosa significhi davvero la maternità è un compito arduo. Dietro una semplice carezza, un gesto affettuoso e persino un rimprovero si celano mille emozioni che non si possono descrivere. Nei secoli, in molti ci hanno provato: scrittori, poeti e filosofi hanno cercato di dare voce ad un ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 giugno 2022) Quando nasce un bimbo, nasce anche una: è un’esperienza fantastica e difficilissima, un’avventura che ti cambia completamente la vita. Nel momento stesso in cui su quel test compare una seconda linea, ti vedi già a cullare il tuo piccino. E quando finalmente viene alla luce, dopo nove lunghi mesi di nausee, caviglie gonfie e tanti calci nel pancione, guardando nei suoi occhioni profondi puoi perderti in un amore senza fine. Diventare madre è però anche sconvolgente, è come avere per sempre un pezzettino di te ormai in giro per il mondo. Insomma, spiegare a parole cosa significhi davvero laè un compito arduo. Dietro una semplice carezza, un gesto affettuoso e persino un rimprovero si celano mille emozioni che non si possono descrivere. Nei secoli, in molti ci hanno provato: scrittori, poeti e filosofi hanno cercato di dare voce ad un ...

_m00nl1ghtbae : poi nelle foto che dovrebbero essere dello stesso giorno ha due outfit diversi mamma mia il circo - GingerPresident : Ma come fa ad essere la mamma di Carmen?! o.o Sembra giovanissimaaa!! #isola - myliebes : RT @MoriscoGiulia: Ragazzi è molto semplice. Edoardo è uscito per due motivi: 1) REGOLAMENTO, trattandosi di un infortunio serio; 2) NON P… - blue_green2809 : @giuly_version Mamma mia che schifo. Comunque non abbiamo preso in considerazione che anche louis potrebbe essere a… - dipingilestelle : non poter essere aggiornata è molto stressante penso di aver recuperato tre giorni ora mamma mia tornerò più forte di prima?? -