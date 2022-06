Docenti di religione cattolica precari, in arrivo risarcimento danni (Di lunedì 20 giugno 2022) Nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato dei Docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. Nelle ipotesi di abuso sorge il diritto del docente al risarcimento del danno c.d. eurounitario oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, Sentenza n. 18698 ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022) Nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato deidinella scuola pubblica, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. Nelle ipotesi di abuso sorge il diritto del docente aldel danno c.d. eurounitario oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, Sentenza n. 18698 ...

Pubblicità

brongosalvatore : RT @MariuzzoAndrea: Legislazione che già largheggiava con le scuole private, ma che viene applicata in modo ancora più lasco e generoso. Ma… - TecnicaScuola : Il Papa: basta con prediche e moralismi lontani dalla vita della gente! Il monito ai teologi vale pure per certi pr… - MariuzzoAndrea : RT @MariuzzoAndrea: Legislazione che già largheggiava con le scuole private, ma che viene applicata in modo ancora più lasco e generoso. Ma… - sempregilda : RT @MariuzzoAndrea: Legislazione che già largheggiava con le scuole private, ma che viene applicata in modo ancora più lasco e generoso. Ma… - CapitanHarlok6 : RT @MariuzzoAndrea: Legislazione che già largheggiava con le scuole private, ma che viene applicata in modo ancora più lasco e generoso. Ma… -