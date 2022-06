Covid – Vigile attesa, “chiediamo giustizia per chi non c’è più” (Di lunedì 20 giugno 2022) – La marcia dell’Ucdl ai Fori Imperiali per sapere perché le persone sono state lasciate sole – Le autorità non rispondono – Storie di paura, dolore e perdita, di inutile “Vigile attesa”, hanno connotato la “marcia in ricordo delle vittime della Vigile attesa”, che si è svolta ieri a Roma, lungo i Fori Imperiali, organizzata dall’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà (UCDL). Circa duemila persone hanno seguito il presidente del movimento, l’avvocato Erich Grimaldi, oltre che Presidente del Comitato Cura Domiciliare Covid 19, che a partire dal febbraio 2020 ha riunito medici volontari di tutta Italia, professionisti sanitari, che hanno lottato per curare a domicilio migliaia di persone, rimaste senza alcun tipo di assistenza medica dopo aver contratto il Covid-19. Insieme a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) – La marcia dell’Ucdl ai Fori Imperiali per sapere perché le persone sono state lasciate sole – Le autorità non rispondono – Storie di paura, dolore e perdita, di inutile “”, hanno connotato la “marcia in ricordo delle vittime della”, che si è svolta ieri a Roma, lungo i Fori Imperiali, organizzata dall’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà (UCDL). Circa duemila persone hanno seguito il presidente del movimento, l’avvocato Erich Grimaldi, oltre che Presidente del Comitato Cura Domiciliare19, che a partire dal febbraio 2020 ha riunito medici volontari di tutta Italia, professionisti sanitari, che hanno lottato per curare a domicilio migliaia di persone, rimaste senza alcun tipo di assistenza medica dopo aver contratto il-19. Insieme a ...

