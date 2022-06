Covid | aumentano i contagi | ‘Il 40% dei vaccinati può infettarsi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 giugno 2022) In questa settimana c’è stato un raddoppio dei. Se solitamente con la bella stagione e il caldo, il virus dovrebbe ‘diminuire’, pare che in questi giorni le cose siano andate molto diversamente. Il virus è infatti piùoso ma sono molti gli esperti che spiegano di non allarmarsi. Leggi anche:nel Lazio,i positivi. I bollettino aggiornato delle Asl ‘Attenti sì, non preoccupati’ Il punto della situazione è stato fatto da Sergio Abrignani, l’immunologo dell’Università Statale di Milano, il quale, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che sì “isono in crescita ma non vedo segnali di allarme eccessivo“. E che quindi, “il virus è piùoso ma meno aggressivo. I ricoveri in ospedale non salgono in proporzione ai casi di infezione. ...