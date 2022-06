Collovati | Il Gol di Tardelli nell' 82 dopo scambio tra due difensori in area Oggi è raro

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Collovati ricorda il mondiale dell'82 - Marcell78225090 : @NumerINTERi Ho ancora in mente la tripletta di Spillo condita dal gol di Muraro del 79 alla Juventus, ma quella in… -

TUTTO mercato WEB

Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali,, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani. La recensione de Il viaggio degli ... Ha un solo, veniale difetto, quello di non celebrare ognidegli ...Fulvio, sono passati 40 anni ma quel Mondiale è sempre negli occhi di tutti noi che l'abbiamo ... Pertini in tribuna che fa segno tre con le dita dopo ildi Altobelli, Zoff che solleva il ... Collovati: "Nell'82 gol Tardelli dopo scambio fra due difensori in area. Ancora oggi è raro"