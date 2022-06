Chi è Estefania Bernal? Età | fidanzato e Instagram

Pubblicità

FastidiosoMe : Altroché #Mercedesz,#estefania è la personificazione del motto“se non puoi batterli unisciti a loro”,falsa voltagab… - sonoingenua_ : Giorno 81 ?? Estefania massaggia Nicolas… Carmen: “tutti a copiare la Carmen ora” Nicolas: “chi va con Carmen… - Mariafilosalvat : @IsolaDeiFamosi Ma pensate chi parla di strategia,una che fingeva amore per un altro naufrago Estefania stai zitta è meglio... - annacive : @IsolaDeiFamosi Chi dice che Edo e sincero sbaglia! Sarà simpatico ma sa bene come attaccare e far credere a chi st… - CacciaCacci12 : @lady_lilly70 @IsolaDeiFamosi Marialaura parla proprio lei che ci proverebbe anche con i paguri pur di andare avant… -

La serata non è stata positiva per la Bernal, infatti le quattro donne rimaste in gara sono state chiamate a scrivere sulla lavagnetta il nome didi loro non meritasse la finale.è ......domanda 'vuoi salvare') ed i sondaggi sono chiari. Ad avere la peggio potrebbe essere Nick Luciani. I sondaggi avranno ragione I naufraghi in Honduras Carmen Di Pietro Edoardo Tavassi...La serata non è stata positiva per la Bernal, infatti le quattro donne rimaste in gara sono state chiamate a scrivere sulla lavagnetta il nome di chi di loro non meritasse la finale. Estefania è ...Tra le new entry de Il Paradiso delle signore 7, l'attrice Clara Danese già al lavoro sul set della soap opera Rai ...