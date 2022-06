Calciomercato Juventus, nome fortissimo per la difesa: è un ex Serie A (Di lunedì 20 giugno 2022) In difesa la Juventus sembra interessata ad una vecchia conoscenza del calcio italiano; il giocatore rinforzerebbe il reparto arretrato. La prestazione di Gatti contro l’Inghilterra lascia ben sperare; il difensore, prima con Abraham e poi con Kane, ha dimostrato di avere quella personalità e quelle doti per diventare un centrale di assoluto livello. Notizia che sicuramente farà piacere alla Juventus in vista della prossima stagione; la società bianconera, però, sembra intenzionata a regalare ad Allegri un altro difensore per sopperire, nel miglior modo possibile, all’addio di Chiellini. Non solo il centrale; la dirigenza ha infatti l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato anche con un terzino sinistro. LaPressePartiamo da un presupposto fondamentale: il terzino sinistro non è l’obiettivo primario della società bianconera. La ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 giugno 2022) Inlasembra interessata ad una vecchia conoscenza del calcio italiano; il giocatore rinforzerebbe il reparto arretrato. La prestazione di Gatti contro l’Inghilterra lascia ben sperare; il difensore, prima con Abraham e poi con Kane, ha dimostrato di avere quella personalità e quelle doti per diventare un centrale di assoluto livello. Notizia che sicuramente farà piacere allain vista della prossima stagione; la società bianconera, però, sembra intenzionata a regalare ad Allegri un altro difensore per sopperire, nel miglior modo possibile, all’addio di Chiellini. Non solo il centrale; la dirigenza ha infatti l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato anche con un terzino sinistro. LaPressePartiamo da un presupposto fondamentale: il terzino sinistro non è l’obiettivo primario della società bianconera. La ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, i bianconeri attendono più fiduciosi la risposta per #DiMaria - calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : ???? Il #Torino non lo riscatta e #Mandragora torna alla #Juventus ?? Tante proposte in arrivo: potrebbe rimanere i… - ZonaBianconeri : RT @faber65c: #DiMaria #Juventus #Mercato #Calciomercato #Allegri ...da leggere..io sono d'accordo al 100% - faber65c : #DiMaria #Juventus #Mercato #Calciomercato #Allegri ...da leggere..io sono d'accordo al 100% -