Cagliari, per il centrocampo piace Zajc: Giulini spinge (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Cagliari ha messo nel mirino Zajc del Fenerbache: Giulini spinge per il centrocampista come rinforzo per la B Non solo cessioni, il Cagliari pensa anche alle entrate per rinforzare la rosa a disposizione di Liverani per la prossima Serie B. Tra i nomi che piace al presidente Giulini c'è anche Zajc del Fenerbache, ex conoscenza del calcio italiano. Potrebbe tornare in Italia dopo aver vestito le maglie di Empoli e Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

