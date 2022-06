(Di domenica 19 giugno 2022) La WWE sta affrontando un periodo di grande cambiamento. Le indagini sui comportamenti di Vince McMahon hanno consigliato all’ex presidente di farsi da parte, almeno dal punto di vista dirigenziale, lasciando spazio alla figliache ne ha assunto ad interim le cariche. Una mossa che serve a tranquillizzare azionisti e altri stakeholder ma cherappresentare il primo passo verso una vera e propria nuova era della WWE. Secondo quanto riportato da Wade Keller di PWTorch, serimarrà in carica ciessere un vero e proprio terremoto dal punto di vista della gestione del prodotto-WWE. Se è vero che la WWE è un’azienda enorme che va molto oltre quello che vediamo sul ring, è anche vero che tutto nasce da quello e che il fatto che Vince McMahon sia ancora l’head booker e responsabile ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Stephanie potrebbe rimanere al comando, Triple H e Paul Heyman protagonisti - - infoitcultura : Stephanie McMahon commenta la nuova nomina a CEO della WWE - Imille10 : Vince McMahon si è dimesso dal ruolo di CEO della WWE, carica che è stata affidata a Stephanie McMahon. I motivi d… - mkp17 : STEPHANIE McMAHON nominata capo provvisorio della WWE - infoitcultura : WWE: Stephanie McMahon manda un messaggio a tutto lo staff dopo la nomina a CEO -

Nonostante questo, lo scorso aprile il consiglio d'amministrazione dellaaveva preventivamente ... che ora verranno ricoperti dalla figlia, e si è detto disposto ad accettare i risultati ...... i ruoli lasciati vacanti saranno ricoperti ad interim dalla figlia. Secondo il Wall ...ci sono le indagini in corso su un presunto accordo firmato tra McMahon e un'ex dipendente della. ...Vince McMahon ha dovuto lasciare i ruoli dirigenziali che ricopriva nella WWE da quasi quarant’anni, indagato per cattiva condotta dalla sua stessa azienda ...Per il momento, invece, Vince McMahon continuerà a restare a capo del booking WWE Vi abbiamo riportato la clamorosa notizia del passo indietro fatto da Vince McMahon. Al suo posto Stephanie McMahon ch ...