Vestiti che puzzano di sudore? Come eliminare i cattivi odori! (Di domenica 19 giugno 2022) In estate è molto più facile che i Vestiti risultino maleodoranti a causa di un’eccessiva sudorazione. Questo accade specialmente su indumenti quali camicie, maglie e t-shirt. Le ascelle a contatto con i tessuti di alcuni indumenti non traspiranti rischiano di sviluppare una maggiore proliferazione di batteri con conseguente olezzo persistente. Come rimediare? Curiose? Allora non perdetevi i nostri consigli! Vestiti maleodoranti: Come eliminare l’olezzo con il bicarbonato! Una valida ed efficace alternativa all’odore di sudore dai Vestiti è il bicarbonato di sodio! Le sue proprietà antibatteriche sono la soluzione giusta per combattere i cattivi olezzi sui tessuti. Ecco Come fare: Create una soluzione di acqua e bicarbonato. Quindi, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 19 giugno 2022) In estate è molto più facile che irisultino maleodoranti a causa di un’eccessiva sudorazione. Questo accade specialmente su indumenti quali camicie, maglie e t-shirt. Le ascelle a contatto con i tessuti di alcuni indumenti non traspiranti rischiano di sviluppare una maggiore proliferazione di batteri con conseguente olezzo persistente.rimediare? Curiose? Allora non perdetevi i nostri consigli!maleodoranti:l’olezzo con il bicarbonato! Una valida ed efficace alternativa all’odore didaiè il bicarbonato di sodio! Le sue proprietà antibatteriche sono la soluzione giusta per combattere iolezzi sui tessuti. Eccofare: Create una soluzione di acqua e bicarbonato. Quindi, ...

