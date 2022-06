Ultime Notizie – Ucraina, governatore Lugansk: "Ci prepariamo al peggio" (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – La Russia sta bombardando la regione dell’Ucraina orientale “24 ore al giorno, dobbiamo prepararci al peggio”. Lo ha affermato Sergiy Gaiday, il governatore del Lugansk, sottolineando che la situazione attuale è “difficile, nella città di Lysychansk e nella regione nel suo insieme”. Nominato dal presidente Volodymyr Zelensky, il 46enne dirige la regione di Lugansk, inclusa la città di Severodonetsk, dove i russi stanno combattendo strada per strada, e Lysychansk, dove i colpi di artiglieria sono quasi costanti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – La Russia sta bombardando la regione dell’orientale “24 ore al giorno, dobbiamo prepararci al”. Lo ha affermato Sergiy Gaiday, ildel, sottolineando che la situazione attuale è “difficile, nella città di Lysychansk e nella regione nel suo insieme”. Nominato dal presidente Volodymyr Zelensky, il 46enne dirige la regione di, inclusa la città di Severodonetsk, dove i russi stanno combattendo strada per strada, e Lysychansk, dove i colpi di artiglieria sono quasi costanti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Nato: «La guerra in Ucraina potrebbe durare anni»: Il Segretario generale della Nato Stolte… - junews24com : Dybala Inter, nessuna rottura tra le parti: l'affare si farà. Ultime - - TuttoASRoma : La Roma offre Zaniolo - zazoomblog : Ultime Notizie – Corea del Nord dopo il Covid è allarme per “epidemia” intestinale acuta - #Ultime #Notizie #Corea… -