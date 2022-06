Ucraina, Di Nicola (M5s): 'Sulla risoluzione di può essere anche la scissione' (Di domenica 19 giugno 2022) Sulla risoluzione che chiede di bloccare le forniture di armi all'Ucraina "nessuno di noi è stato coinvolto. Ne avevamo sentito parlare e per questo avevamo messo le mani avanti da giorni, chiedendo ... Leggi su globalist (Di domenica 19 giugno 2022)che chiede di bloccare le forniture di armi all'"nessuno di noi è stato coinvolto. Ne avevamo sentito parlare e per questo avevamo messo le mani avanti da giorni, chiedendo ...

Pubblicità

nicola_pinna : I nostri @_Carabinieri_ in prima linea per la sicurezza dei tre leader europei che oggi visitano Kiev e la martori… - nichi_nicola : RT @marilenagasbar1: Chiedo e poi sinceramente mi silenzio perché non ho più voglia di discutere...ma i terremotati (io sono abruzzese) qua… - nichi_nicola : RT @doluccia16: Propongo uno scambio: per l'Ucraina che entra nell'Unione Europea, l'Italia esce. ?? Che ne pensate? ?? - globalistIT : - nichi_nicola : RT @BarillariDav: Io non voglio ricostruire l'Ucraina. Voglio costruire le case per i terremotati italiani che aspettano da 20 anni. Non vo… -