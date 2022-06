' Sport vero' ' Macché' Panatta e Pietrangeli litigano anche sul padel - Cronaca - quotidiano net

(Di domenica 19 giugno 2022) Adrianoe Nicolasi sfidanosul. Del resto, i battibecchi tra i due ex campioni del tennis sono immortalati nel docufilm di Sky 'Una squadra' che racconta la storia del ...

Pubblicità

anperillo : I due miti italiani del #tennis divisi sul #padel Panatta lo esalta: “Sport vero, sarà olimpico”. Pietrangeli lo d… - SolomonClaudio : @pinegaps @GuidoCrosetto @barbarajerkov Lo sport preferito perché è vero, mica siamo noi a dirlo, lo dicono le stat… - Anton1963A : Vero, non è cambiato nonostante la bellissima carriera, il ragazzo che giocava inA2 Veroli, orgogliosa di averlo v… - Lodamarco1 : RT @anperillo: I due miti italiani del #tennis divisi sul #padel Panatta lo esalta: “Sport vero, sarà olimpico”. Pietrangeli lo distrugge:… - anperillo : RT @anperillo: I due miti italiani del #tennis divisi sul #padel Panatta lo esalta: “Sport vero, sarà olimpico”. Pietrangeli lo distrugge:… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

È unoe molto divertente. Ma soprattutto, in campo ci si sente molto meno soli rispetto al tennis". Ma alla fine una concessione a Pietrangeli la fa: "Il padel è un po' più facile del ...Fuorigioco " Una storia di vita e didi Pier Paolo Paganelli, presentato in anteprima al ... l'incontro con Zeman che lo trasformò da anonimo trequartista ad attaccante(prima nel Foggia e ... "Sport vero". "Macché" Panatta e Pietrangeli litigano anche sul padel È uno sport vero e molto divertente. Ma soprattutto, in campo ci si sente molto meno soli rispetto al tennis". Ma alla fine una concessione a Pietrangeli la fa: "Il padel è un po’ più facile del ...Dopo una Gara 6 da protagonista da 23 punti, Gigi Datome ha commentato ai microfoni di Discovery + e Rai Sport questo Scudetto appena conquistato: “Sono ...