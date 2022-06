Siccità: in settimana riunione governo su emergenza (Di domenica 19 giugno 2022) Una riunione del governo per analizzare la situazione della Siccità nelle diverse regioni e valutare eventuali misure per far fronte all'emergenza. L'incontro, secondo quanto si apprende, si terrà in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Unadelper analizzare la situazione dellanelle diverse regioni e valutare eventuali misure per far fronte all'. L'incontro, secondo quanto si apprende, si terrà in ...

Pubblicità

danieledv79 : RT @LaStampa: Siccità, in settimana riunione del governo su emergenza - MediasetTgcom24 : Siccità, in settimana riunione del governo su emergenza #stefanopatuanelli #fabriziocurcio #robertocingolani… - LaStampa : Siccità, in settimana riunione del governo su emergenza - nuova_venezia : Siccità, in settimana riunione del governo su emergenza - gazzettaparma : Siccità: in settimana riunione del governo sull'emergenza -