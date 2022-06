Scherma, Rossella Gregorio brilla nella sciabola ed è medaglia sicura agli Europei! Ora le semifinali (Di domenica 19 giugno 2022) Terza giornata agli Europei di Antalya e arriverà una medaglia anche oggi per l’Italia. Rossella Gregorio salva la domenica azzurra, con una bellissima prestazione nell’individuale di sciabola femminile, raggiungendo la semifinale e dunque mettendosi al collo certamente una medaglia. Con il bronzo in tasca, ora la campana affronterà la francese Sara Balzer per tornare in una finale continentale come nel 2017. Ad aprire la strada del podio a Gregorio è stata la vittoria nei quarti di finale su un’altra francese, Caroline Queroli, con il punteggio di 15-9 in un assalto sempre ben gestito dall’azzurra. Detto della sfida tra Gregorio e Balzer, nell’altra semifinale si affronteranno la polacca Zuzanna Cieslar e l’azera Anna ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Terza giornataEuropei di Antalya e arriverà unaanche oggi per l’Italia.salva la domenica azzurra, con una bellissima prestazione nell’individuale difemminile, raggiungendo la semifinale e dunque mettendosi al collo certamente una. Con il bronzo in tasca, ora la campana affronterà la francese Sara Balzer per tornare in una finale continentale come nel 2017. Ad aprire la strada del podio aè stata la vittoria nei quarti di finale su un’altra francese, Caroline Queroli, con il punteggio di 15-9 in un assalto sempre ben gestito dall’azzurra. Detto della sfida trae Balzer, nell’altra semifinale si affronteranno la polacca Zuzanna Cieslar e l’azera Anna ...

