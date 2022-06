Sampdoria, Romei si muove per Fabregas (Di domenica 19 giugno 2022) Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, sogna Cesc Fabregas. L’ex Chelsea e Barcellona, secondo Repubblica, è l’obiettivo di mercato della società blucerchiata per la prossima stagione. Il centrocampista, campione del mondo con la Spagna, è svincolato dopo l’esperienza col Monaco e cerca una nuova destinazione. E in prima persona è proprio Romei a muoversi per dare a Giampaolo un rinforzo di qualità ed esperienza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Antonio, vicepresidente della, sogna Cesc. L’ex Chelsea e Barcellona, secondo Repubblica, è l’obiettivo di mercato della società blucerchiata per la prossima stagione. Il centrocampista, campione del mondo con la Spagna, è svincolato dopo l’esperienza col Monaco e cerca una nuova destinazione. E in prima persona è propriorsi per dare a Giampaolo un rinforzo di qualità ed esperienza. SportFace.

