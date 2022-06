Salernitana | Iervolino | 'Djuric? Probabile che resti'

Pubblicità

laounysama : RT @DiMarzio: #Salernitana, le parole di #Iervolino sul rinnovo di Milan #Djuric - DiMarzio : #Salernitana, le parole di #Iervolino sul rinnovo di Milan #Djuric - Sal_FuoriSede : ??le parole di Iervolino prima dell'evento celebrativo dei 103 anni di storia : '#Djuric è probabile che resti, io… - vvlnapoli : La festa della Salernitana per i 103 anni dalla fondazione: auguri sui social di Iervolino e show allo stadio Arech… - VincenzoIanno16 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Salernitana, da Bonazzoli al sogno Cavani: gli annunci di Iervolino -

Il presidente: "Siamo i custodi di una storia di passione, orgoglio e coraggio che non finirà mai"Il presidente della, Danilo, sui social ha augurato un buon compleanno alla squadra, che oggi festeggia i 103 anni dalla sua fondazione. Ecco le parole del presidente: 'Buon compleanno alla nostra ...Le parole di Danilo Iervolino tra campo e mercato: "Vogliamo una squadra che faccia un bel calcio e vinca" La Salernitana fa 103. Il club granata ha compiuto oggi gli anni e, per festeggiare, ha organ ...C’è anche Danilo Iervolino allo stadio Arechi in occasione della partita tra vecchie glorie della Salernitana e Nazionale Cantanti nel giorno del compleanno della Salernitana. Il patron granata ...