Rinnovo Koulibaly: fissato l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis (Di domenica 19 giugno 2022) Sempre più in bilico il futuro di Kalidou Koulibaly con la maglia del Napoli. Il difensore azzurro ha il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e la società vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero. Le alternative quindi sono o trovare l’accordo per il Rinnovo oppure cedere il calciatore senegalese in questa sessione estiva di calciomercato a fronte di un’alta offerta. FOTO: Getty Images, Kalidou Koulibaly Il cartellino fissato da De Laurentiis è di 35-40 milioni per far partire Koulibaly. Ad oggi sul difensore ci sono Juventus, Barcellona, Chelsea e PSG, che sono alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Di contro, il numero 26 del Napoli è consapevole di stare per firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera (considerando i ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 giugno 2022) Sempre più in bilico il futuro di Kalidoucon la maglia del Napoli. Il difensore azzurro ha il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e la società vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero. Le alternative quindi sono o trovare l’accordo per iloppure cedere il calciatore senegalese in questa sessione estiva di calciomercato a fronte di un’alta offerta. FOTO: Getty Images, KalidouIl cartellinoda Deè di 35-40 milioni per far partire. Ad oggi sul difensore ci sono Juventus, Barcellona, Chelsea e PSG, che sono alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Di contro, il numero 26 del Napoli è consapevole di stare per firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera (considerando i ...

