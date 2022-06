Riempito di pugni davanti alla farmacia Va all' ospedale con la faccia piena di sangue | in manette il picchiatore | è un 20enne

(Di domenica 19 giugno 2022) ANCONA L'hadi, così forti da mandarlo all'. Sulla, una maschera di. Era seduto in un angolo, ferito e sotto choc, il trentenne d'origine messicana che ieri ...

ANCONA L'ha riempito di pugni, così forti da mandarlo all'ospedale. Sulla faccia, una maschera di sangue. Era seduto in un angolo, ferito e sotto choc, il trentenne d'origine messicana che ieri pomeriggio è stato picchiato davanti alla farmacia. Il giovane, 17 anni, ha riportato una prognosi di 21 giorni per trauma cranico e frattura del naso. A denunciare l'aggressione, avvenuta a Marano, è stata la madre.