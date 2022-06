Pomezia Calcio promosso in serie D: la gioia di calciatori e tifosi (VIDEO) (Di domenica 19 giugno 2022) Pomezia-Livorno, una partita indimenticabile. Rimasta in sospeso fino all’ultimo minuto, il Livorno si è perso ai rigori. Vince il Pomezia e passa direttamente in serie D. Grandissima la festa dei tifosi che, finalmente, possono scrivere la finale di questa stagione in modo assolutamente positivo. Leggi anche: Pomezia-Livorno: arriva una marea di tifosi per la finale playoff Eccellenza Pomezia in serie D Il Livorno rimane in Eccellenza. Undici contro dieci, non hanno sfruttato il vantaggio numerico. Già dal primo tempo è andato sotto il Pomezia, andando in vantaggio e partendo con un 2-0. Poi, la ripresa del Livorno che ha sorpreso gli amaranto. Così arriviamo ai rigori, dove, fino alla fine, tutti sono rimasti con il fiato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022)-Livorno, una partita indimenticabile. Rimasta in sospeso fino all’ultimo minuto, il Livorno si è perso ai rigori. Vince ile passa direttamente inD. Grandissima la festa deiche, finalmente, possono scrivere la finale di questa stagione in modo assolutamente positivo. Leggi anche:-Livorno: arriva una marea diper la finale playoff EccellenzainD Il Livorno rimane in Eccellenza. Undici contro dieci, non hanno sfruttato il vantaggio numerico. Già dal primo tempo è andato sotto il, andando in vantaggio e partendo con un 2-0. Poi, la ripresa del Livorno che ha sorpreso gli amaranto. Così arriviamo ai rigori, dove, fino alla fine, tutti sono rimasti con il fiato ...

