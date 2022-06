LIVE Moto3, GP Germania 2022 in DIRETTA: comincia la gara al Sachsenring, subito fuori Riccardo Rossi! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 giri: Caduto anche Joel Kelso che prova a ripartire. -22 giri: E risale Garcia, è quarto! -22 giri: Sbaglia Holgado, Foggia e Suzuki si portano avanti rispettivamente in seconda e terza posizione. Izan Guevara prova a scappare. -23 giri: Caduta per Matteo Bertelle e Scott Ogden! Che sfortuna, un altro pilota azzurro costretto al ritiro! -23 giri: Ecco le immagini dell’incidente in curva 1 che ha coinvolto sfortunatamente Riccardo Rossi: Another look at that early chaos This was the moment we lost 3 riders into turn 1 #GermanGP pic.twitter.com/qDJ8707q4C — MotoGP (@MotoGP) June 19, 2022 -24 giri: E Holgado sorpassa anche Foggia, è secondo! Doppia long lap penalty per Kaito Toba e Deniz Oncu. -24 giri: Daniel Holgado si riprende la terza posizione sorpassando Suzuki. -25 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 giri: Caduto anche Joel Kelso che prova a ripartire. -22 giri: E risale Garcia, è quarto! -22 giri: Sbaglia Holgado, Foggia e Suzuki si portano avanti rispettivamente in seconda e terza posizione. Izan Guevara prova a scappare. -23 giri: Caduta per Matteo Bertelle e Scott Ogden! Che sfortuna, un altro pilota azzurro costretto al ritiro! -23 giri: Ecco le immagini dell’incidente in curva 1 che ha coinvolto sfortunatamenteRossi: Another look at that early chaos This was the moment we lost 3 riders into turn 1 #GermanGP pic.twitter.com/qDJ8707q4C — MotoGP (@MotoGP) June 19,-24 giri: E Holgado sorpassa anche Foggia, è secondo! Doppia long lap penalty per Kaito Toba e Deniz Oncu. -24 giri: Daniel Holgado si riprende la terza posizione sorpassando Suzuki. -25 ...

