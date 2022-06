LIVE F1 | GP Canada 2022 in DIRETTA | Leclerc è già 13° | Perez rompe il motore!

(Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11° giro/70 Ora Sainz al comando con 1?7 su Alonso e appena 6?3 su Verstappen, che però ha già cambiato le gomme, montando le dure. 10° giro/70 Termina ora il regime di Virtual Safety Car. 10° giro/70 La Red Bull ha fregato per l’ennesima volta la Ferrari! Verstappen approfitta della Virtual Safety Car ed effettua il pit-stop! In questo caso i tempi della sosta sono dimezzati: perché la Ferrari è rimasta inerme?!? 9° giro/70 VIRTUAL SAFETY CAR! 9° giro/70 Altra tornata veloce di Sainz, si porta a 2?7 da Verstappen. 8° giro/70 COLPO DI SCENA! Problema al motore Sergioe si ritira! Eccola la prima sorpresa… 8° giro/70 Verstappen si riprende il punto di bonus per il giro veloce, ma guadagna solo un decimo su Sainz. Pit-stop per Magnussen, che cambia anche l’ala anteriore. ...

Gli orari Dove vedere il Gp delin tv Ore 19:40 - Macchine in griglia Mancano 20 minuti al via del Gp del, le ultime due edizioni erano saltate per la pandemia. Nel 2019 vinse Hamilton ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASEMAFORO VERDE! 20.02 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Ci siamo: inizia il GP del2022 di F1! 20.01 Dunque la Ferrari differenzia giustamente le strategie: gomme ...Alonso e Sainz insidiano Verstappen, Leclerc per la rimonta: segui la cronaca in diretta del GP del Canada [ LIVE GARA F1 ].Carissimi amici di F1GrandPrix, buonasera e benvenuti al commento del Gran Premio del Canada! A partire dalle 19:30 inizieremo la diretta che ci avvicinerà all’inizio della gara, previsto per le ore 2 ...