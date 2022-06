Incidente in Via Salaria: morto broker Massimo Bochicchio (Di domenica 19 giugno 2022) Tragedia in Via Salaria a Roma intorno alle ore 12 di oggi, domenica 19 giugno. Massimo Bochicchio, il broker accusato di aver truffato alcuni personaggi famosi e dello sport, tra cui l’ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte, è rimasto coinvolto in un grave Incidente nel quale ha perso la vita. L’uomo, a bordo di una moto di cilindrata BMW, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e ha preso fuoco. Domani era prevista la terza udienza del suo processo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Tragedia in Viaa Roma intorno alle ore 12 di oggi, domenica 19 giugno., ilaccusato di aver truffato alcuni personaggi famosi e dello sport, tra cui l’ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte, è rimasto coinvolto in un gravenel quale ha perso la vita. L’uomo, a bordo di una moto di cilindrata BMW, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e ha preso fuoco. Domani era prevista la terza udienza del suo processo. SportFace.

