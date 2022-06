F1, GP Canada Montreal 2022 replica in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla (Di domenica 19 giugno 2022) Il GP del Canada 2022 a Montreal di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Di seguito ecco le informazioni su orario, canale e come vederla. Pista amata quella nordamericana, decisamente tecnica e in grado di mettere in difficoltà piloti e team. Non faceva capolino nel calendario del Mondiale da due anni a causa del Covid. Orari serali in virtù del fuso orario, si parte alle 20 di domenica 19 giugno, chi riuscirà a vincere la nona gara stagionale?. La gara sarà trasmessa in differita alle ore 21.30 in replica su TV8 (posizione 8 del telecomando), la diretta live in pay è invece disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Diretta scritta come di consueto su Sportface.it. SEGUI ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Il GP deldi F1 sarà visibile ininsu TV8. Di seguito ecco le informazioni su. Pista amata quella nordamericana, decisamente tecnica e in grado di mettere in difficoltà piloti e team. Non faceva capolino nel calendario del Mondiale da due anni a causa del Covid. Orari serali in virtù del fuso, si parte alle 20 di domenica 19 giugno, chi riuscirà a vincere la nona gara stagionale?. La gara sarà trasmessa in differita alle ore 21.30 insu TV8 (posizione 8 del telecomando), la diretta live in pay è invece disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Diretta scrittadi consueto su Sportface.it. SEGUI ...

Pubblicità

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : ? POOOOLE POSITION SUPER MAX ?? Prestazione da non credere di ALONSO I risultati ? - Agenzia_Ansa : Ancora una penalità per Charles Leclerc che partirà in fondo alla griglia domani al Gran Premio di F1 del Canada a… - Profilo3Marco : RT @SkySportF1: ?? Le parole di Alonso dopo le qualifiche in Canada I risultati ? - Profilo3Marco : RT @SkySportF1: ?? Le parole di Verstappen dopo la pole position in Canada I risultati ? -