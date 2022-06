F1, Gp Canada 2022, Leclerc: “Sono rimasto calmo. Era una gara di pazienza” (Di domenica 19 giugno 2022) “L’inizio frustrante, poi è stato divertente. A metà gara mi Sono ritrovato con Ocon con gomme più fresche e facevo fatica con la trazione. Poi abbiamo avuto un problema al pit-stop e mi è costato tanto, ho fatto il meglio possibile e quinto posto era il massimo, anche se non posso essere contento”. Lo ha detto Charles Leclerc al termine del Gran Premio del Canada di Formula 1. “Sono riuscito a rimanere calmo e aspettare, era una gara di pazienza e ha pagato. Guardiamo avanti, a Silverstone puntiamo alla vittoria e speriamo di prendere più punti – prosegue il monegasco della Ferrari a Sky Sport – Mondiale? 49 punti, due vittorie ed è fatta (sorride, ndr). Non siamo gli unici ad avere problemi di affidabilità, se riusciamo a metterci a posto la ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “L’inizio frustrante, poi è stato divertente. A metàmiritrovato con Ocon con gomme più fresche e facevo fatica con la trazione. Poi abbiamo avuto un problema al pit-stop e mi è costato tanto, ho fatto il meglio possibile e quinto posto era il massimo, anche se non posso essere contento”. Lo ha detto Charlesal termine del Gran Premio deldi Formula 1. “riuscito a rimaneree aspettare, era unadie ha pagato. Guardiamo avanti, a Silverstone puntiamo alla vittoria e speriamo di prendere più punti – prosegue il monegasco della Ferrari a Sky Sport – Mondiale? 49 punti, due vittorie ed è fatta (sorride, ndr). Non siamo gli unici ad avere problemi di affidabilità, se riusciamo a metterci a posto la ...

