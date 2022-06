Assegno unico e arretrati: INPS risponde ufficialmente sui pagamenti (Di domenica 19 giugno 2022) Tiene ancora banco la questione dell’Assegno unico in Italia. Se da un lato per tanti utenti la situazione si è sbloccata una volta per tutte, infatti, ad altri da un po’ di tempo a questa parte compare un altro messaggio impostato da INPS. All’interno della propria area utente, infatti, più di un richiedente sta leggendo che la propria domanda sia “in evidenza alla sede“. Il tutto, senza comprendere quale sia il suo significato e cosa comporti tutto questo per la propria domanda. Chiarimenti su Assegno unico e questione arretrati direttamente da INPS con replica ufficiale Per farvela breve, cosa c’è da sapere sull’Assegno unico e sulla questione degli arretrati? INPS ha risposto ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Tiene ancora banco la questione dell’in Italia. Se da un lato per tanti utenti la situazione si è sbloccata una volta per tutte, infatti, ad altri da un po’ di tempo a questa parte compare un altro messaggio impostato da. All’interno della propria area utente, infatti, più di un richiedente sta leggendo che la propria domanda sia “in evidenza alla sede“. Il tutto, senza comprendere quale sia il suo significato e cosa comporti tutto questo per la propria domanda. Chiarimenti sue questionedirettamente dacon replica ufficiale Per farvela breve, cosa c’è da sapere sull’e sulla questione degliha risposto ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Pr… - Mov5Stelle : In Consiglio dei Ministri sia stata approvata la norma, contenuta nel Decreto Semplificazioni, che aumenta di 120 e… - stelviogauzzi : FISCALE E TRIBUTARIO - Assegno unico, 120 euro in più per i figli disabili: le novità nel DL Semplificazioni - Conf… - wam_the : Bonus INPS giugno: news su Rdc, Assegno unico, Bonus 200€… - wam_the : Stato pagamenti INPS giugno: Assegno unico, Bonus 200€, Rdc -