Pubblicità

Nutizieri : Al Meni a Rimini: sotto il tendone di Massimo Bottura i sapori della cucina meticcia - AlexNight78 : Foto appena pubblicata @ Al Meni Rimini - LaIsaIsa25 : RT @identitagolose: Al Mèni 2022: parte la nona edizione a Rimini. E l'evento di Bottura andrà presto negli USA A cura di Niccolò Vecchia h… - identitagolose : Al Mèni 2022: parte la nona edizione a Rimini. E l'evento di Bottura andrà presto negli USA A cura di Niccolò Vecch… - AlexNight78 : A sorseggiare #rebola e #sangiovese @ Al Meni Rimini -

Info e prenotazioni: as - rn@beniculturali.it 0541 784474 Ultimi Articoli Buon pareggio per Mediolanum Newcon la capolista. E lunedì "Il baseball al Castello" Riccione al setaccio dei ...In attacco Mediolanum Newcontinua a colpire - da segnale il 3 su 5 di Amedeo Focchi - e segna ancora al terzo, al quinto e poi tre punti al sesto ed uno al settimo sul rilievo di Calero. Al ...Il grande circo di chef stellati si affaccia sul lungomare Da non perdere i cooking show con 24 professionisti dei fornelli ...Al via la nona edizione del circo dei sapori voluto dallo chef stellato Massimo Bottura, fra showcooking, mercatini e cibo di strada ...