Aggregazione e inclusione | giornate speciali a bordo di un Boeing 737

(Di domenica 19 giugno 2022) Anche quest’anno l’associazione Amici di Samuel organizza numerose iniziative all’insegna dell’e dell’sociale. Le prossime date da segnare in calendario sono domenica 19 e 26 giugno: dalle 10 al Dusty Fly, a Bagnatica in via Fratelli Kennedy 13, si potrà trascorrere una giornata speciale divertendosi con il simulatore di guida737. Gli appuntamenti successivi saranno: – 10 luglio-Giornata sull’aria con gli elicotteri a Pedrengo – 17 luglio – Pesca alla trota al Bondo Betello – 31 luglio –Moto d’acqua al laghetto Trevisa a Treviglio – 4 settembre – Giro del lago a Lecco con i Riders – 21 settembre Rifugio con fuoristrada delle Jene 4×4 – 13ottobre –Karaoke con pizzata a Pedrengo – 1 novembre – Monza in pista con le Ferrari ( da confermare) – 4 dicembre -Cena natalizia alla Fabbrica del Gusto a Bergamo ...

Pubblicità

Il Tamburino Sardo

... alla presenza di una folta cornice di pubblico, nella sala del Centro disociale "... dalla solidarietà e dall'sociale, dalla valorizzazione delle economie locali e dal rilancio ......e la scoperta dei beni ambientali e storico - culturali si innesca nel progetto pure l', ... Terra Franca è posta nei due progetti come base e luogo diper costruire percorsi di ... Alghero, lavoro per 10 giovani tra inclusione sociale e tutela ambientale L’appuntamento è domenica 19 giugno con la nuova edizione di Cuoricini in moto e del concorso Disegni sull’asfalto, opportunità per trascorrere piacevoli momenti all’insegna dell’aggregazione, ...17 anni: tanti sono quelli siglati dall'accordo tra il Comune di Milano e l'associazione temporanea di imprese guidata dalla Fabbrica di Olinda che prende in carico l'area un tempo occupata dal convit ...