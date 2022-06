Accusa | violenza sessuale aggravata | regista premio Oscar fermato ad Ostuni Paul Haggis

Leggi su noinotizie

(Di domenica 19 giugno 2022) notizia in aggiornamento Eseguito in mattinata di oggi un decreto di fermo di indiziato di delitto e contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari, dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Brindisi unitamente a personale della Polizia di Frontiera, nei confronti delcanadese. Il registra si trova attualmente dimorante in Puglia, precisamente ad, in quanto tra i protagonisti della prima edizione di “Allora Fest”, il Festival Internazionale di Cinema, Arte e Musica che si svolgerà adal 21 al 26 giugno 2022. Secondo le informazioni raccolte, il registraEdward, sarebbe gravemente indiziato dei reati die lesioni personali ...