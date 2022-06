?? – Il Nizza ha fissato un prezzo per Christophe Galtier per unirsi al PSG

(Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 22:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe: La situazione non ha fatto progressi significativi sabato sul doppio fronte guidato dal PSG per finalizzare l’arrivo del suo nuovo allenatore. Sulla parte di Mauricio Pochettino, che non si è trattenuto, non c’è ancora accordo sul compenso per suggellare l’addio dell’argentino e del suo staff. Anche dal lato delnessun accordo, ma il Gym ha fatto sapere quale fosse ilper riacquistare il contratto biennale di(55), arrivato in Costa Azzurra la scorsa estate. Il suo importo non è trapelato. Unica certezza: il PSG non ha risposto favorevolmente alrichiesto dagli Aiglon. Le discussioni ...

Pubblicità

Sky Sport

... Club Brugge e Gent), Olanda (Vitesse), Francia (Lille,e Nantes dove è cresciuto) e Spagna (...quanto concerne i 15 giocatori che rientreranno dai prestiti e il tetto agli stessi prestiti...Termine per inviare la propria idea progettualeal 24 novembre 2022 Fondazione DiaSorin ...di Asti e nel 2017 dall'IIS Nicola Pellati (indirizzo liceo scientifico Galileo Galilei) di... Roma-Kluivert, in bilico il riscatto da parte del Nizza. Le news di calciomercato Savona – Inizio settimana difficile per gli automobilisti savonesi. Ieri 13 giugno l'avvio dei lavori di asfaltatura in via Nizza, decisi dal Comune per il restyling della zona, ha creato problemi di ...Savona. L’asfaltatura di via Nizza ha provocato ripercussioni sul traffico fino in Corso Tardy e Benech e via Stalingrado. Una mattinata in coda. Ore di traffico congestionato. Lunedì, in più giorno d ...