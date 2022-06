Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 18 GIUGNOORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA NOMENTANA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A SANT’ALESSANDRO TRA VIA DANTE DA MAIANO E VIA FRATELLI MARISTI NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA LA PROVINCIALE NOMENTANA BIS E VIA VALLE DEI CORSI DIREZIONE COLLEVERDE SI RALLENTA IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A LARIANO TRA VIA SAN SILVESTRO E VIA URBANO IV RALLENTAMENTI E CODE SUL LITORALENO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI INFINE IN VIA PORTUENSE ...