Ultime Notizie Roma del 18-06-2022 ore 12:10 (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Vitale in studio l’Ucraina che conoscevamo all’interno dei Confini non c’è più e non lo sarà più questa è ovvio poi confini non ci sono più l’ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Russo Maria Zakharova in un’intervista a Sky News Arabia proseguono intanto gli attacchi russi nella regione di lugansk L’esercito ha colpito con artiglieria i missili le posizioni delle truppe ucraine le infrastrutture civili vicino a leasing meteo link o ustioni scaevola 9 a Chieri sono stati lanciati nelle aree di siroti nevolis che i militari di chi avrebbero invece respinto un salto Russo a si vedono nella notte missili da crociera sono stati lanciati sulle regioni di destra ma sarebbero stati tutti dalla contrario Ucraina Colpita da alcuni missili le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Vitale in studio l’Ucraina che conoscevamo all’interno dei Confini non c’è più e non lo sarà più questa è ovvio poi confini non ci sono più l’ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Russo Maria Zakharova in un’intervista a Sky News Arabia proseguono intanto gli attacchi russi nella regione di lugansk L’esercito ha colpito con artiglieria i missili le posizioni delle truppe ucraine le infrastrutture civili vicino a leasing meteo link o ustioni scaevola 9 a Chieri sono stati lanciati nelle aree di siroti nevolis che i militari di chi avrebbero invece respinto un salto Russo a si vedono nella notte missili da crociera sono stati lanciati sulle regioni di destra ma sarebbero stati tutti dalla contrario Ucraina Colpita da alcuni missili le ...

