Traffico Roma del 18-06-2022 ore 09:00 (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità alle 14 è in programma una manifestazione in piazza del Popolo previste circa diecimila persone è in corso in queste ore lo sgombero di tutti i veicoli in sosta la polizia locale gestisce la viabilità sulla piazza e sulle altre manifestazione dalle 14 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli in questo caso entro le 11 è previsto lo sgombero nella piazza di tutti i veicoli in sosta possibili rallentamenti Dunque via Cesare Battisti durante il deflusso dei partecipanti altri due importanti eventi per concludere la giornata dalle 21:30 in centro si svolgerà una gara podistica la We run Rome con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali il ritrovo è alle 18 il percorso interesserebbe via del Corso Piazza di Spagna Piazza del Popolo è Il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità alle 14 è in programma una manifestazione in piazza del Popolo previste circa diecimila persone è in corso in queste ore lo sgombero di tutti i veicoli in sosta la polizia locale gestisce la viabilità sulla piazza e sulle altre manifestazione dalle 14 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli in questo caso entro le 11 è previsto lo sgombero nella piazza di tutti i veicoli in sosta possibili rallentamenti Dunque via Cesare Battisti durante il deflusso dei partecipanti altri due importanti eventi per concludere la giornata dalle 21:30 in centro si svolgerà una gara podistica la We run Rome con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali il ritrovo è alle 18 il percorso interesserebbe via del Corso Piazza di Spagna Piazza del Popolo è Il ...

Pubblicità

debe : @TaniuzzaCalabra La Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada assolutamente decente ed in linea con le altre. Mi vien… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale di Tor Marancia - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Gregorio VII - News_24it : Dal 20 giugno limitazioni al transito, in orario notturno, in direzione Roma i lavori non saranno eseguiti nelle gi… - TuttoSuRoma : #Roma, bisogna usare meglio vigili urbani e ausiliari del traffico -