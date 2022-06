Tasse da tagliare e aiuti ai lavoratori: il pacchetto di riforme anti-crisi (Di sabato 18 giugno 2022) L'obiettivo numero uno della politica deve essere quello di aiutare gli italiani nella terribile crisi scaturita dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Ne è convinto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Partito Democratico, ospite in collegamento dell'edizione del 18 giugno di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Il direttore del coordinamento dei sindaci dei dem fornisce la propria ricetta: “Noi purtroppo abbiamo in Italia tanti poveri. I dati della povertà usciti qualche giorno fa sono dati allarmanti. Un decimo degli italiani è sotto la soglia di povertà estrema, è evidente che serve un mezzo di tutela dalla povertà, uno strumento di contrasto. Il reddito di cittadinanza va riformato nei punti dove non funziona, tutta la parte di ingresso nel mondo del lavoro oggettivamente non ha funzionato. ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) L'obiettivo numero uno della politica deve essere quello di aiutare gli italiani nella terribilescaturita dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Ne è convinto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Partito Democratico, ospite in collegamento dell'edizione del 18 giugno di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Il direttore del coordinamento dei sindaci dei dem fornisce la propria ricetta: “Noi purtroppo abbiamo in Italia tpoveri. I dati della povertà usciti qualche giorno fa sono dati allarm. Un decimo degli italiani è sotto la soglia di povertà estrema, è evidente che serve un mezzo di tutela dalla povertà, uno strumento di contrasto. Il reddito di cittadinanza va riformato nei punti dove non funziona, tutta la parte di ingresso nel mondo del lavoro oggettivamente non ha funzionato. ...

Pubblicità

tempoweb : Bisogna correre ai ripari per la crisi. La ricetta di Matteo #Ricci: tasse da tagliare #economia #controcorrente… - Firenze66S : La reprimenda di Daniele a Ricci e Romeo è un capolavoro, il reddito di cittadinanza è esiziale.Ricetta Florida TAG… - donofriocarlo1 : RT @FirstCisl: ????? #LuigiSbarra sulla stampa: Il salario minimo non è la soluzione. Usare subito l’extra-gettito per tagliare le tasse sul… - OutsiderMan23 : @GiorgiaMeloni Per tagliare il costo del lavoro e ridurre le tasse serve tagliare la SPESA PUBBLICA!. E nessun part… - vecchidf : @paulolden1 @AndreaL50331557 Le infrastrutture che abbiamo sono state costruite, spesso male da quello Stato che do… -