Sampdoria | la situazione della società Blucerchiata

Leggi su 11contro11

(Di sabato 18 giugno 2022) Dopo una sofferta ma fondamentale salvezza lasi appresta a vivere un’estate infuocata, lasocietaria è ancora incerta. In questo momento il presidente Blucerchiato, Marco Lanna, sta lavorando per cercare nuovi sponsor per rendere launa squadra ancora competitiva. Dirigenza e staff tecnico I Blucerchiati hanno deciso di confermare e dare piena fiducia a Marco Giampaolo. L’ex allenatore del Milan, grazie alla clausola legata alla permanenza in Serie A, ha prolungato per altri due anni con laligure. Dopo aver confermato lo staff tecnico, laha confermato anche il Direttore Sportivo Faggiano. Per Osti allalaè in continua evoluzione, dopo un’iniziale conferma da parte di Lanna si è fatto forte il ...