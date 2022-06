Royal Ascot 2022: vincono le code di cavallo (Di sabato 18 giugno 2022) Cappelli stravaganti e look egocentrici: non c’è evento capace di unire questi due aspetti più del Royal Ascot. È uno degli eventi più attesi del calendario british in cui è l’aspetto glam & beauty della famiglia reale e degli ospiti a destare più curiosità. Il motivo? L’evento più famoso al mondo è anche quello più egocentrico. Dove l’attenzione è riservata soprattutto agli ormai famosi cappelli sfoggiati per l’occasione. E, di conseguenza, agli hair look in pendant con l’accessorio per la testa tanto amato dai reali. Non a caso, questo è spesso un evento da non perdere per chi vuole scoprire idee da replicare sui propri capelli. Quest’anno, a dominare la scena, sono stati i raccolti principeschi e le code. Sono queste le acconciature maggiormente sfoggiate sotto cappelli con velette, fiocchi o fiori colorati. Non sono mancati gli ... Leggi su amica (Di sabato 18 giugno 2022) Cappelli stravaganti e look egocentrici: non c’è evento capace di unire questi due aspetti più del. È uno degli eventi più attesi del calendario british in cui è l’aspetto glam & beauty della famiglia reale e degli ospiti a destare più curiosità. Il motivo? L’evento più famoso al mondo è anche quello più egocentrico. Dove l’attenzione è riservata soprattutto agli ormai famosi cappelli sfoggiati per l’occasione. E, di conseguenza, agli hair look in pendant con l’accessorio per la testa tanto amato dai reali. Non a caso, questo è spesso un evento da non perdere per chi vuole scoprire idee da replicare sui propri capelli. Quest’anno, a dominare la scena, sono stati i raccolti principeschi e le. Sono queste le acconciature maggiormente sfoggiate sotto cappelli con velette, fiocchi o fiori colorati. Non sono mancati gli ...

Pubblicità

RegalinoV : Kate Middleton al Royal Ascot: il look alla Pretty Woman è un omaggio a Lady D - VanityFairIt : La nuora della regina e la nipote figlia di Anna riescono a stupire come dimostrano gli outfit scelti per il giorno… - Stopsuggesting : #Propaganda Fascinating fascinator! ?? - vogue_italia : Sophie di Wessex e il (notevole) cappello per Ascot - infoitcultura : Kate Middleton al Royal Ascot con l'abito a pois di lady Diana (e gli stessi orecchini di perle) -