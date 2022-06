Perché la lite tra Conte e Di Maio fa comodo a tutti e due. Senaldi, la "Ground Zero" del M5s (Di sabato 18 giugno 2022) Si parla dello scontro tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 17 giugno e Pietro Senaldi sostiene che la lite tra il leader del Movimento 5 Stelle e il ministro degli Esteri sul doppio mandato, "fa comodo a tutti e due". Spiega il condirettore di Libero: "Non a caso (questo scontro, ndr) viene dieci giorni dopo la decisione dell'invio di armi all'Ucraina". Ormai Luigi Di Maio, prosegue Senaldi, "non ha più nulla da spartire con i grillini. Diventare la faccia presentabile, diventare la forma gli ha fatto perdere completamente la sostanza e non ha più nulla dello spirito grillino". Da parte sua, "anche Conte è soffocato dal governo, a lui conviene staccarsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Si parla dello scontro tra Luigi Die Giuseppeda Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 17 giugno e Pietrosostiene che latra il leader del Movimento 5 Stelle e il ministro degli Esteri sul doppio mandato, "fae due". Spiega il condirettore di Libero: "Non a caso (questo scontro, ndr) viene dieci giorni dopo la decisione dell'invio di armi all'Ucraina". Ormai Luigi Di, prosegue, "non ha più nulla da spartire con i grillini. Diventare la faccia presentabile, diventare la forma gli ha fatto perdere completamente la sostanza e non ha più nulla dello spirito grillino". Da parte sua, "ancheè soffocato dal governo, a lui conviene staccarsi ...

