Per la Famiglia all’Incontrario degli Arteteca, Rai 2 è casa (Di sabato 18 giugno 2022) Gli Arteteca con la figlia Sara La comicità degli Arteteca è semplice, spicciola, per dirla tutta elementare e anche ripetitiva. Ma qui sta la sua forza: il duo comico formato da Enzo Iupparello e Monica Lima ha creato un proprio linguaggio, uno schema che il pubblico televisivo ha conosciuto a Made in Sud e al quale si è affezionato. Sfruttarlo per creare nuovi appuntamenti televisivi è una giusta strategia, messa in atto adesso con la sitcom Famiglia all’Incontrario. Otto puntate della durata di quindici minuti ciascuna, già disponibili su Rai Play in box set (da diversi giorni in cima alla top 10) e in onda al sabato pomeriggio su Rai 2 proprio dopo il meglio di Made in Sud: le prime due sono state trasmesse sabato scorso, altre tre arriveranno oggi alle 15.10 e le restanti il sabato successivo. ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 giugno 2022) Glicon la figlia Sara La comicitàè semplice, spicciola, per dirla tutta elementare e anche ripetitiva. Ma qui sta la sua forza: il duo comico formato da Enzo Iupparello e Monica Lima ha creato un proprio linguaggio, uno schema che il pubblico televisivo ha conosciuto a Made in Sud e al quale si è affezionato. Sfruttarlo per creare nuovi appuntamenti televisivi è una giusta strategia, messa in atto adesso con la sitcom. Otto puntate della durata di quindici minuti ciascuna, già disponibili su Rai Play in box set (da diversi giorni in cima alla top 10) e in onda al sabato pomeriggio su Rai 2 proprio dopo il meglio di Made in Sud: le prime due sono state trasmesse sabato scorso, altre tre arriveranno oggi alle 15.10 e le restanti il sabato successivo. ...

