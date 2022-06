Pubblicità

HuffPostItalia : Papa Francesco: 'Sono contrario a distinguere fra buoni e cattivi, la Nato sapeva di provocare Putin' - anperillo : Papa Francesco: “Nei mezzi di comunicazione di oggi manca pulizia, manca onestà, manca completezza. La disinformazi… - vaticannews_it : #PapaFrancesco 'In un tempo segnato dalla cultura 'liquida' o addirittura 'gassosa', dico a voi, cari giovani, che… - lino4219 : RT @acistampa: #PapaFrancesco incontra i Comboniani riuniti nel loro Capitolo, e affida loro le chiavi per fare missione - FirenzePost : Papa Francesco contro le fake news: “L’informazione deve essere pulita, onesta, completa” -

"Incomincia con il lupo che vuole mangiare Cappuccetto rosso e finisce con Cappuccetto rosso e la nonna che mangiano il lupo".è tornato sull'immagine che aveva evocato con le riviste dei gesuiti per criticare la narrazione unilaterale della guerra tra Russia e Ucraina, con questo paese nei panni dell'aggredito ...'Promuovere il dialogo tra le generazioni vuol dire' ha sottolineato'dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivare i semi di una pace duratura e ...L'informazione deve essere pulita, onesta, completa. E' quanto auspica Papa Francesco che oggi è tornato a stigmatizzare il mondo delle fake news. Lo ha fatto in un incontro con i Paolini, religiosi c ...Il vescovo di Kiev durante una celebrazione - Dal profilo Facebook. Il patriarca di Mosca, Kirill, sostiene l’attacco. Il vescovo di Kiev, monsignor Krivitskiy, mentre incontra una classe - Dal profil ...