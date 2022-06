Moto2 GP Germania 2022, risultati e classifica qualifiche: la griglia di partenza, Dixon in pole. Ottavo Vietti (Di sabato 18 giugno 2022) La griglia di partenza del Gran Premio di Germania 2022 di MotoGP, in cui il britannico Sam Lowes conquista la pole position fermando il cronometro sull’1.23.493 e precedendo i due spagnoli Albert Arenas e Augusto Fernandez. Quarta casella per l’altro britannico Jake Dixon. Terza fila per i primi italiani, Tony Arbolino e Celestino Vietti, rispettivamente settimo ed Ottavo. Solo quindicesimo Lorenzo Dalla Porta. griglia DI partenza GP ITALIA 2022 Moto2 PRIMA FILA 1. Lowes 1:23.493 2. Arensa +0.272 3. Fernandez +0.332 SECONDA FILA 4. Dixon +0.404 5. Schrotter +0.420 6. Canet +0.480 TERZA FILA 7. Arbolino +0.5988. Vietti +0.637 9. Roberts ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Ladidel Gran Premio didi MotoGP, in cui il britannico Sam Lowes conquista laposition fermando il cronometro sull’1.23.493 e precedendo i due spagnoli Albert Arenas e Augusto Fernandez. Quarta casella per l’altro britannico Jake. Terza fila per i primi italiani, Tony Arbolino e Celestino, rispettivamente settimo ed. Solo quindicesimo Lorenzo Dalla Porta.DIGP ITALIAPRIMA FILA 1. Lowes 1:23.493 2. Arensa +0.272 3. Fernandez +0.332 SECONDA FILA 4.+0.404 5. Schrotter +0.420 6. Canet +0.480 TERZA FILA 7. Arbolino +0.5988.+0.637 9. Roberts ...

