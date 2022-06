Milan, Brahim Diaz si tiene stretta la 10: vuole una stagione top (Di sabato 18 giugno 2022) per rilanciarsi completamente Brahim Diaz indosserà anche per questa stagione la maglia numero 10 del Milan. Come riportato da Tuttosport, il trequartista svolgerà un lavoro di allenamento personalizzato durante queste vacanze per arrivare al ritiro di Milanello in forma. Il giocatore punta ad una stagione alla Rafael Leao. Per lui sarà un’annata molto importante. Nei primi mesi cercherà di essere protagonista per arrivare ad una convocazione per il Mondiale, mentre a fine anno Milan e Real Madrid ne valuteranno il futuro. I rossoneri hanno un diritto di riscatto a 18 milioni, con i Blancos detenenti una controopzione a 25. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) per rilanciarsi completamenteindosserà anche per questala maglia numero 10 del. Come riportato da Tuttosport, il trequartista svolgerà un lavoro di allenamento personalizzato durante queste vacanze per arrivare al ritiro diello in forma. Il giocatore punta ad unaalla Rafael Leao. Per lui sarà un’annata molto importante. Nei primi mesi cercherà di essere protagonista per arrivare ad una convocazione per il Mondiale, mentre a fine annoe Real Madrid ne valuteranno il futuro. I rossoneri hanno un diritto di riscatto a 18 milioni, con i Blancos detenenti una controopzione a 25. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

gilnar76 : Brahim Diaz vuole il riscatto: ecco le ultime #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - zazoomblog : Brahim Diaz Milan e Real Madrid tifano per l’esplosione del giocatore - #Brahim #Milan #Madrid #tifano - PianetaMilan : #BrahimDiaz , @acmilan e #RealMadrid tifano per l’esplosione del giocatore #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Brahim rimane un altro anno e vuole il riscatto, in tutti i sensi: Come riporta questa mattina Tuttosport il numero… - MilanSpazio : Brahim Diaz ancora con la maglia n.10? La decisione del Milan! -