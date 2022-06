Luci spente, limiti alla temperatura: cosa sta per succedere col gas (Di sabato 18 giugno 2022) La Russia continua con il taglio delle forniture di gas ed a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, Gazprom ha comunicato a Eni che fornirà solo il 50% di ciò che è stato richiesto, ma il problema principale di questa vicenda sono gli stoccaggi. La questione degli stoccaggi Nei primi sedici giorni di giugno, negli stoccaggi italiani sono stati immessi poco più di 0,8 miliardi di mc di gas, il 25% in meno dell’analogo periodo del 2021 e il 39% in meno che nel 2019. Il tasso medio delle immissioni è in calo rispetto alle scorse settimane. Giovedì, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che le riduzioni dell’offerta non sono state premeditate e sono legate a problemi di manutenzione. Ma il primo ministro italiano, Mario Draghi, ha respinto la sua spiegazione: “Sia la Germania che noi, e altri, crediamo che queste ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 giugno 2022) La Russia continua con il taglio delle forniture di gas ed a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, Gazprom ha comunicato a Eni che fornirà solo il 50% di ciò che è stato richiesto, ma il problema principale di questa vicenda sono gli stoccaggi. La questione degli stoccaggi Nei primi sedici giorni di giugno, negli stoccaggi italiani sono stati immessi poco più di 0,8 miliardi di mc di gas, il 25% in meno dell’analogo periodo del 2021 e il 39% in meno che nel 2019. Il tasso medio delle immissioni è in calo rispetto alle scorse settimane. Giovedì, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che le riduzioni dell’offerta non sono state premeditate e sono legate a problemi di manutenzione. Ma il primo ministro italiano, Mario Draghi, ha respinto la sua spiegazione: “Sia la Germania che noi, e altri, crediamo che queste ...

